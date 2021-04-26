Венгрия признала "Спутник V" самой безопасной вакциной
Венгрия признала российский "Спутник V" самой эффективной и безопасной вакциной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщается в твиттер-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, в который вошли пять препаратов от коронавируса.
Согласно опубликованным данным, российская вакцина показала лучшие результаты как по эффективности, так и по безопасности на 100 тыс. вакцинированных.
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