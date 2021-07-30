Один человек погиб при наезде автомобиля на террасу бара в Париже

Неизвестный на автомобиль вечером в четверг врезался в террасу бара в Париже, в результате чего один человек погиб, еще шестеро ранены. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Полицейские проводят операцию в районе инцидента в семнадцатом округе Парижа.

По информации телеканала, причиной происшествия могло стать превышение скорости.