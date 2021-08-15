В Испании зафиксировали новый температурный рекорд
Новый температурный рекорд был зафиксирован в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье в Twitter региональное отделение Государственного метеорологического агентства.
"Максимальная температура в субботу в [муниципалитете] Монторо: 47,2 градуса", - говорится в публикации.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2017 года в Кордове (автономное сообщество Андалусия), когда столбик термометра достиг отметки в 46,9 градусов.
С 11 августа на территории почти всей Испании установилась сильная жара. В результате Государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в некоторых провинциях до самого высокого - красного.
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