Компания Volvo приостановит работу заводов из-за нехватки деталей

Европа 23 августа 2021 16:07 (UTC+04:00)
Компания Volvo приостановит работу заводов из-за нехватки деталей

Автопроизводитель Volvo Cars остановила работу заводов в Гётеборге и бельгийском Генте из-за отсутствия важных для сборки машин компонентов. Об этом в понедельник сообщает Шведское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем возросший дефицит деталей, и именно это лежит в основе принятого решения об остановке производства в период с 30 августа по 3 сентября", - заявила пресс-секретарь компании Мария Дагман.

Во время производственной паузы работающие на заводах могут заняться либо обслуживанием оборудования, либо обучением, либо взять отгулы.

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