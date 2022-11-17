Большинство британцев назвали Brexit неправильным решением

Большинство британцев считают, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) был неправильным решением. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса социологической компании YouGov, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

56% британцев высказались негативно в отношении Brexit, подобный шаг поддерживают 32% респондентов. При этом каждый пятый житель Соединенного Королевства, который поддерживал решение правительства в 2016 году, изменил мнение. Вскоре после проведения референдума в 2016 году только 42% высказались против выхода из ЕС.

68% участников исследования, проведенного 9-11 ноября среди 1,7 тыс. британцев, считают, что правительство плохо справляется с последствиями выхода из европейского сообщества.

Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. По словам экспертов, такой шаг привел к экономическим потерям, разрыву культурных и научных связей. Как утверждает представитель Шотландской национальной партии Стивен Флинн, Brexit - это "акт экономического вандализма".