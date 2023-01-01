В Чехии сообщили о росте числа пациентов с ковидом и снижении смертности от него

Смертность от последствий ковида в Чехии в прошлом году уменьшилась примерно на 25% по сравнению с 2021 годом, в то же время число заразившихся коронавирусом возросло на 15%. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство CTK со ссылкой на национальное министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной снижения уровня смертности от ковида, как следует из сообщения, стала массовая вакцинация населения республики. Прививки получили почти 6,9 млн из 10,5 млн ее жителей. Кроме того, в данный момент в Чехии доминирует штамм коронавируса "омикрон", который связан с меньшим числом летальных исходов заболевания, чем иные штаммы.