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Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля и премьером Палестины

Европа Материалы 8 октября 2023 04:15 (UTC +04:00)
Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля и премьером Палестины

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Израиля и премер-министром Палестины.

Об этом Жозеп Боррель написал в соцсети X, передает Trend.

Боррель призвал Палестину содействовать урегулированию конфликта с Израилем и выразил солидарность с стремлением Израиля защитить свое население.

Глава внешнеполитической службы ЕС в разговоре с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном выразил солидарность и осуждение насилия и терроризма.

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