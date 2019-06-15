В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что восемь человек были убиты, 16 ранены во время взрыва", - заявил агентству сотрудник частой скорой помощи.

Отмечается, что вслед за первым взрывом прогремел еще один недалеко от аэропорта. В результате второго взрыва никто не пострадал.

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