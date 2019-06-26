Премьер Таиланда на встрече G20 в Японии расскажет о результатах деятельности АСЕАН

Премьер-министр Таиланд Прают Чан-Оча на встрече Группы двадцати в Осаке расскажет о результатах 34-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также проведет обсуждения с коллегами из Японии, Австралии и Индии. Об этом заявил заместитель генерального директора Департамента по международным экономическим вопросам Никорнтеч Баланкура, передает Trend со ссылкой на ТАСС

По его словам, премьер поделится видением перспектив региона, которое обсуждалось на саммите АСЕАН в Бангкоке в минувшие выходные. Прают Чан-Оча отправится в Японию в четверг для участия в саммите G20 в пятницу и субботу в качестве премьер-министра Таиланда и председателя АСЕАН. "Повестка Таиланда является результатом планирования на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу с целью создания преемственности. Мы представим результаты 34-го саммита АСЕАН", - приводит в среду газета Bangkok Post слова Баланкура.

С 22 по 23 июня в Бангкоке проходил 34-й саммит АСЕАН. Лидеры стран ассоциации утвердили перспективы в Индо-Тихоокеанском регионе с ведущей ролью в нем АСЕАН, приняли Бангкокскую декларацию о борьбе с морским мусором в своем регионе и заявили о партнерстве в интересах устойчивого развития. Также на встрече обсуждалась позиция по Всестороннему региональному экономическому партнерству.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Помимо лидеров государств G20, в Осаку приглашены премьер-министры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, президенты Египта, Испании, Сенегала и Чили. В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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