В Китае заявили о поддержке Пакистана в связи с обострением ситуации вокруг Кашмира

Китай выражает серьезное беспокойство в связи с обострением ситуации между Индией и Пакистаном вокруг Кашмира. Об этом в пятницу заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с прибывшим в китайскую столицу с официальным визитом главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос Кашмира является проблемой, оставшейся с колониальных времен. Она должна быть надлежащим образом и мирно урегулирована на основе Устава ООН, соответствующих резолюций СБ ООН и двусторонних соглашений", - указал Ван И.

"Китай продолжит поддерживать Пакистан в защите его законных прав и интересов, а также будет выступать за справедливость в отношении Пакистана на международной арене", - отметил глава внешнеполитического ведомства КНР.

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