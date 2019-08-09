В Китае заявили о поддержке Пакистана в связи с обострением ситуации вокруг Кашмира

9 августа 2019 17:39 (UTC+04:00)

Китай выражает серьезное беспокойство в связи с обострением ситуации между Индией и Пакистаном вокруг Кашмира. Об этом в пятницу заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с прибывшим в китайскую столицу с официальным визитом главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос Кашмира является проблемой, оставшейся с колониальных времен. Она должна быть надлежащим образом и мирно урегулирована на основе Устава ООН, соответствующих резолюций СБ ООН и двусторонних соглашений", - указал Ван И.

"Китай продолжит поддерживать Пакистан в защите его законных прав и интересов, а также будет выступать за справедливость в отношении Пакистана на международной арене", - отметил глава внешнеполитического ведомства КНР.

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