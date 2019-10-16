В Японии по случаю вступления на престол императора будет проведена амнистия

Правительство Японии намерено объявить по случаю вступления на престол нового императора страны Нарухито амнистию, которая затронет около 550 тыс. человек. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на официальные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Окончательное решение о деталях проведения амнистии, по этим данным, будет принято правительством в конце нынешней недели. После этого оно должно быть одобрено монархом.

В предыдущий раз амнистия проводилась в Японии в 1990 году по случаю вступления на престол предыдущего императора Акихито, который сейчас добровольно передал престол своему сыну Нарухито. Тогда были освобождены, получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 млн человек.

В тюрьмах Японии сейчас содержатся менее 57 тыс. человек.

Нынешний император Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Однако главные церемонии по этому поводу состоятся 22 октября, а также в ноябре.

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