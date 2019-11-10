Испания приветствовала решение Моралеса о проведении новых выборов

10 ноября 2019 21:35 (UTC+04:00)

Власти Испании приветствовали решение действующего президента Боливии Эво Моралеса провести новые всеобщие выборы в стране после нескольких недель протестов, говорится в заявлении МИД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Действующий президент Боливии в воскресенье на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых президентских выборов и обновлении состава Высшего избирательного суда после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.

"Испания приветствует объявление президента Моралеса о проведении новых всеобщих выборов и назначении новых членов Высшего избирательного суда, которые будут ответственны за наблюдение за этими выборами", - говорится в заявлении.

Министерство подчеркнуло, что это объявление "соответствует предварительным выводам ОАГ по итогам проверки".
Власти Испании в заявлении также призвали всех политических деятелей Боливии "действовать институциональными методами", не прибегая к насилию, чтобы "восстановить доверие к избирательному процессу как демократическому выражению воли народа".

Ранее сообщалось, что ОАГ, выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов, проводивших проверку, в предварительном докладе указали, что "статистически маловероятно", что действующий президент Боливии Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура. В связи с этим генсек ОАГ заявил о необходимости аннулировать результаты первого тура выборов.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре на прошедших президентских выборах одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Протесты в Боливии начались после подсчета голосов 20 октября и продолжаются по сей день, в некоторых городах к манифестантам присоединились сотрудники полиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Боливии заявил, что не покинет пост до завершения его срока
Другие страны 20:21
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства на фоне протестов
Другие страны 16:12
На выборах в Испании жители одного из поселков проголосовали за 32 секунды
Другие страны 15:27
В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах
Другие страны 13:12
Военные Боливии не будут подавлять протесты против президента страны
Другие страны 08:09
Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
Другие страны 06:27
Лента новостей
Си Цзиньпин прибыл с первым за 11 лет официальным визитом в Грецию
Китай 22:07
Британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш лодку с мигрантами
Европа 21:49
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Турция 21:19
В Ираке итальянские военные пострадали при взрыве
Другие страны 21:10
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $13,6 млн
Другие страны 20:50
Победители X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов - список
Культура 20:36
Президент Боливии заявил, что не покинет пост до завершения его срока
Другие страны 20:21
Грета Тунберг сообщила о публикации нового издания ее сборника
Другие страны 19:55
Жертвами циклона в Бангладеш стали 13 человек
Другие страны 19:22