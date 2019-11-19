В Мали более 20 военных погибли при нападении боевиков на патруль

19 ноября 2019 00:56 (UTC+04:00)

Боевики напали на патруль вооруженных сил на востоке Мали, в результате 24 военных погибли, 29 получили ранения, следует из заявления армии страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В релизе отмечается, что Мали и Нигер проводили совместную операцию под названием Tongo Tongo с целью выследить "террористов вдоль границы".

"В рамках этой операции патруль ВС Мали подвергся нападению в понедельник, 18 ноября 2019 года, в Табанкорте, (в регионе) Гао…ВС Мали выражают сожаление о гибели 24 человек, о том, что 29 получили ранения, и о том, что были понесены материальные убытки", - говорится в заявлении малийской армии.

Военные также отметили, что им удалось ликвидировать 17 террористов, их нигерские коллеги задержали "около сотни подозреваемых". Также военные уничтожили 70 мотоциклов.

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