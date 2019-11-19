В Южной Корее 11 человек пропали без вести при пожаре на судне

19 ноября 2019 10:52 (UTC+04:00)

По меньшей мере один человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести в результате пожара на рыболовецком судне к западу от побережья южнокорейского острова Чеджудо. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Возгорание на судне, на борту которого находилось 12 членов экипажа, произошло рано утром в около 80 км к западу от побережья острова Чеджудо. Отмечается, что команда состояла из шести южнокорейцев и шести граждан Вьетнама.

Поиски остальных пропавших продолжаются. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уже распорядился использовать все возможные средства для проведения спасательной операции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Слова «Баку» и «Азербайджан» на первых строках поисковых сайтов Южной Кореи (ФОТО)
Туризм 18 ноября 18:16
Президент Узбекистана утвердил соглашение с Южной Кореей о защите инвестиций
Бизнес 18 ноября 16:13
В Южной Корее прошли демонстрации с требованием отказа от выплат за содержание войск США
Другие страны 18 ноября 08:00
Токио и Сеул не достигли прогресса в решении спора вокруг договора о разведданных
Другие страны 17 ноября 12:09
США и Южная Корея отложат маневры
США 17 ноября 09:45
Министр обороны США призвал Южную Корею увеличить расходы на совместную оборону
США 15 ноября 10:18
Лента новостей
UzAuto Motors презентовал новую цветовую палитру автомобилей
Бизнес 11:10
В Вашингтоне отметят 25-летие «Контракта Века»
Политика 11:05
Между Анкарой и Стамбулом будут запущены новые скоростные поезда
Турция 11:03
Fitch подтвердил РДЭ-рейтинг казахстанской «КазТрансОйл»
Энергетика 10:56
Компания Agronet планирует построить заводы по переработке грецкого ореха в Грузии
Бизнес 10:52
В Узбекистане получен приток газа с еще одной неактивной скважины
Энергетика 10:39
В Huawei прокомментировали продление США лицензии
США 10:39
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 10:16
"Дочка" атомной компании Казахстана закупит бурильные трубы
Тендеры 10:16