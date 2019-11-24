И.о. главы Боливии не подпишет закон, защищающий Моралеса от уголовного преследования

24 ноября 2019 02:46 (UTC+04:00)

Временный президент Боливии Жанин Аньес в субботу заявила, что не подпишет закон, предусматривающий защиту экс-главы государства Эво Моралеса от уголовного преследования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приняла ясное и твердое решение, я не буду подписывать этот закон. Мы не можем предоставлять защиту тем, кто обманывал боливийцев, подвергал их преследованию и насмехался над ними", - приводит ее слова газета El Deber.

Ранее партия "Движение к социализму", лидером которой является Моралес, представила в Палате сенаторов законопроект, который предусматривает защиту от уголовного преследования для экс-президента и бывшего вице-президента Альваро Гарсии Линеры. В нем также говорится, что правительство должно предоставить всем бывшим чиновникам право покинуть страну.

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