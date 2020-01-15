Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД

Канада поддерживает решение Франции, Германии и Великобритании по запуску механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Канада решительно поддерживает дипломатические усилия Франции, Германии и Соединенного Королевства по оказанию давления на Иран с целью добиться выполнения им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, в том числе путем активации механизма разрешения споров", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Шампаня.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.