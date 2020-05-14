Глава Военного комитета заявил, что пандемия не повлияла на операции НАТО

Пандемия не влияет на операции НАТО, в том числе на размещение многонациональных сил в Прибалтике и Польше. Об этом заявил в четверг глава Военного комитета альянса Стюарт Пич на видеобрифинге по итогам первой в истории онлайн-сессии этого комитета на уровне начальников генеральных штабов стран-членов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия не влияет на ключевые операции НАТО, включая размещение многонациональных батальонных групп в Восточной Европе, миссию воздушного патрулирования в странах Балтии, миссии в Афганистане и Косове. В последние дни самолеты НАТО поднимались в воздух много раз, чтобы перехватывать российские самолеты", - утверждал Пич.

Он никак не прокомментировал тот факт, что в условиях пандемии США свернули проведение в Европе крупнейших стратегических учений за последние 20 лет - Defender 2020 (Защитник-2020). Учения были остановлены, едва начавшись, в марте 2020 года, весь американский персонал, который уже был переброшен на европейский континент, вернулся в США.

По его словам, "в нынешние трудные времена НАТО должна быть готова действовать, поскольку потенциальные противники альянса постараются воспользоваться кризисом коронавируса для продвижения собственных интересов". Пич повторил ставшую уже традиционной в Брюсселе фразу, что альянс "наблюдает усиливающуюся волну дезинформации, нацеленную на то, чтобы посеять раскол между странами ЕС и НАТО" и подорвать демократический строй в них. В этой связи глава Военного комитета альянса отметил, что онлайн-заседание начальников генштабов НАТО проходило по "закрытым каналам связи".

Брифинг для прессы, последовавший за этой виртуальной встречей, сопровождался множеством технических проблем: постоянно пропадала связь, исчезал звук и изображение при попытках журналистов задавать вопросы. В итоге пресс-конференцию пришлось закончить раньше срока. Пич не стал приносить извинений за эти сбои, однако поблагодарил журналистов, которые, "несмотря на технические сложности, продолжают бороться с дезинформацией".