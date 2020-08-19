ЭКОВАС приостановило участие Мали в руководящих органах сообщества

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение приостановить участие Мали в своих руководящих органах в ответ на предпринятый военными этой страны мятеж. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении ЭКОВАС.

"Немедленно приостанавливается участие Мали в руководящих органах ЭКОВАС в соответствии с Дополнительным протоколом о демократии и эффективном управлении вплоть до восстановления конституционного порядка", - указано в документе.

Кроме того, ЭКОВАС приняло решение о "закрытии всех сухопутных и воздушных границ, а также о прекращении всех экономических, торговых и финансовых операций стран-членов ЭКОВАС с Мали".

В сообществе "с большой озабоченностью" встретили новость о военном мятеже, который происходит "в условиях тяжелого социально-политического кризиса в Мали". Его члены "самым решительным образом осудили свержение военными-путчистами демократически избранного правительства президента Ибрагима Бубакара Кейты". Они также "категорически отвергли любую форму легитимности путчистов, потребовав немедленного восстановления конституционного порядка".

ЭКОВАС напомнило военным об их "ответственности за безопасность президента Ибрагима Бубакара Кейты и арестованных должностных лиц". Сообщество потребовало их немедленного освобождения, а также "скорейшего введения санкций против всех путчистов, их партнеров и пособников".

В Экономическое сообщество стран Западной Африки входит 15 стран Западной Африки.

Африканский союз осуждает

Ранее председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат осудил арест военными мятежниками президента Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сиссе и других членов правительства Мали и призвал к их немедленному освобождению.

"Я решительно осуждаю любые попытки антиконституционных изменений и призываю мятежников прекратить использование насилия, уважать республиканские институты", - подчеркнул он. Махамат призвал "ЭКОВАС, ООН и все международное сообщество объединить свои усилия, чтобы противостоять любому применению силы во имя прекращения политического кризиса в Мали".