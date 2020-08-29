В Аргентине зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Аргентинские медики за сутки выявили 11 717 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 392 009. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.
Ранее в стране не выявляли более 10 550 заболевших в день.
За минувшие сутки была подтверждена смерть 222 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 8 271. К настоящему моменту выздоровели 280 165 заразившихся.
3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен карантин. 28 августа действие ограничений было продлено до 20 сентября.
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