Япония ввела повышенные пошлины на говядину из США

Правительство Японии ввело ограничительные пошлины на импорт говядины из США в связи с тем, что его объем превысил взаимно оговоренную квоту. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны Котаро Ногами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Защитные пошлины на американскую говядину, - сказал он, - пока будут действовать до 16 апреля. Мы согласовываем с США вопрос о проведении консультаций по этой проблеме".

Согласно двустороннему соглашению, США имеют право в течение финансового года (завершается в Японии 31 марта) поставлять на рынок своего дальневосточного союзника до 242 тыс. тонн говядины. Однако этот лимит сейчас был превышен. В результате для защиты своих производителей Токио поднял пошлину на импорт американской говядины с 25,8% до 38,5%. Стороны должны теперь в течение десяти дней провести консультации для урегулирования конфликта. Охранительные пошлины такого рода введены впервые с 2017 года.

Споры из-за импорта американского мяса ранее неоднократно вызывали обострение двусторонних экономических отношений. В правительстве Японии, отмечало информационное агентство Кyodo, опасаются в связи с этим нанести ущерб еще только формирующимся каналам диалога с администрацией президента США Джо Байдена. В частности, в начале апреля японский премьер Ёсихидэ Суга намерен совершить визит в Вашингтон, где проведет первые личные переговоры с новым главой Белого дома.

В первый день 2020 года вступило в силу комплексное торговое соглашение между двумя странами, которое, в частности, предусматривает постепенное уменьшение пошлин на импорт американской говядины, свинины, сыра и вина. США взамен согласились не повышать тарифы на японские автомобили, чем тогда открыто угрожала администрация прежнего президента Дональда Трампа. Вашингтон также согласился снизить или постепенно отменить пошлины на ряд японских товаров, включая автоматизированные станки и мраморную говядину.