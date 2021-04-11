Более 20 человек заблокированы в шахте в Китае

Более 20 человек заблокированы в угольной шахте в результате ее затопления в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, шахта была затоплена в субботу вечером, когда в ней находились 29 рабочих. Ведется спасательная операция.

Как сообщило агентство, восемь человек уже выведены на поверхность, еще 21 находится в шахте.