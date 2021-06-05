Более 110 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

По меньшей мере 113 палестинцев получили ранения в результате столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан в пятницу. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, стычки произошли в районе города Бейт в южной части провинции Наблус. Как уточнили в палестинском обществе Красного Полумесяца, 16 человек получили огнестрельные ранения, 20 арабов пострадали от выстрелов резиновыми пулями, четверо ранены в результате избиения израильскими полицейскими, еще 73 палестинца получили отравления из-за действия слезоточивого газа.

Местные жители проводили традиционную пятничную демонстрацию против активной поселенческой политики израильских властей, в частности в районе горы Сабих.