ЦБ Китая оштрафовал четыре банка на $1,77 млн за незаконный сбор персональных данных
Народный банк Китая (Центробанк) оштрафовал четыре финансовых института страны на 11,53 млн юаней ($1,77 млн) за незаконный сбор персональных данных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным, нарушения были выявлены у Банка почтовых сбережений, Банка Хуася, Банка коммуникаций и Промышленного банка Китая.
Правительство КНР уделяет большое внимание вопросам обеспечения безопасности личной информации. 20 августа Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) проголосовал за новый закон о защите персональных данных. Теперь сетевые ресурсы обязаны предоставлять пользователям варианты автоматизированной обработки сведений, которая позволяет обеспечить конфиденциальность клиентов.
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