Власти Китая оштрафовали актрису Цзин Тянь на $1 млн за незаконную рекламу

Китайские власти оштрафовали актрису Цзин Тянь на 7,22 млн юаней (примерно $1 млн) за незаконную рекламу. Об этом сообщило в субботу Главное государственное управление по контролю за рынками КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в распространенном заявлении регулятора, решение о штрафе приняли компетентные органы города Гуанчжоу (провинция Гуандун), где было зафиксировано указанное нарушение закона.

По сведениям управления, актриса рекламировала пищевую продукцию для местной компании Wuxianchang Jiankang без наличия официального документа, подтверждающего именно те качества товара, о которых она говорила потребителю. В частности, Цзин Тянь утверждала, что эта продукция якобы способствует ускоренному усвоению жиров и сахара.

Согласно данным ведомства, региональные органы рыночного контроля уже приняли меры в отношении Wuxianchang Jiankang, которая понесет наказание в соответствии с правовыми нормами Китая.