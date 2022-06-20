Поставки бытовой техники в Японии сократились в мае на 11,1% из-за локдауна в Шанхае

Поставки бытовой техники, в первую очередь кондиционеров и стиральных машин, в Японии сократились в мае на 11,1% по сравнению с прошлым годом из-за задержек с доставкой запчастей из Китая, где в связи с пандемией коронавируса вводился локдаун в Шанхае. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные профильной ассоциации производителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольший спад показали стиральные машины, которых в мае было отгружено сразу на 37,9% меньше, чем в прошлом году. Кондиционеров было поставлено на 14,8% меньше, пишет газета Nikkei.

Вместе с тем, как прогнозируют в японской ассоциации производителей, ситуация будет постепенно восстанавливаться, поскольку вводимые ранее в Китае ограничения отменены или смягчаются. Однако на данный момент последствия сбоев в логистических цепочках еще ощущаются, отметили в ассоциации.