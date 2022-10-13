КНДР сообщила об успешном испытании стратегических крылатых ракет

Государственное агентство КНДР ЦТАК сообщило в четверг об успешном испытании 12 октября "стратегических крылатых ракет большой дальности", которые пролетели 2 тыс. км почти за три часа. Япония, Южная Корея и США, которые обычно первыми фиксируют ракетные пуски Пхеньяна, об этом пуске не сообщали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракеты в ходе испытания, которым руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, двигались на протяжении 10 234 секунд по овальной и 8-образной траектории над Желтым морем, после чего, как отмечается, "попали в мишень на расстоянии около 2 000 км". Обычно Пхеньян в ходе испытаний направляет ракеты в восточном направлении.

В сообщении также говорится, что эти ракеты "размещены в тактических ядерных частях Корейской народной армии". Могут ли на них быть установлены ядерные боеголовки, в тексте ЦТАК не говорится.

Ким Чен Ын заявил в связи с испытанием, что "данный запуск ракет является совершенно ясным предупреждением противникам", а также демонстрацией потенциала сдерживания. По его словам, КНДР "должна и впредь расширять сферу действия стратегических ядерных сил, чтобы решительным образом противостоять любой военной угрозе". Целью запусков было "дальнейшее повышение боеспособности и мощи северокорейских ракет".