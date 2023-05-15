На бывшем заводе Toyota начнут выпускать электрические микрокары в 2024 году

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начнет выпускать электрические микрокары L-type в четвертом квартале 2024 года на бывшем заводе Toyota. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25-26 мая на бывшем заводе Toyota <...>. Будет показан первый образец. Мы будем выпускать их порядка 10-14 тыс. в год, до тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей. Микрокары будут использоваться в коммерческих целях, они ограничены скоростными возможностями. С 2024 года начнется их серийный выпуск. К кооперации планируем привлечь предприятия концерна, поэтому мы и коллегам дадим поработать и обеспечим сборочное производство", - сказал он.

Максимальная скорость микрокара - до 90 км/ч скорость. Он относится к категории L7. Категория L7 - это четырех колесные мототранспортные средства, масса которых без нагрузки не превышает 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов, и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт. На одной зарядке микрокар сможет преодолеть около 180 км. Электрокар будет оснащен шестью съемными блоками питания весом 12 кг каждый. Блоки будут расположены под сиденьями водителя и пассажира. Новинка будет использоваться в коммерческих целях - для торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса и других, а также служб городского сервиса, закрытых территорий и шеринга.

Также в 2024 году на площадке бывшего завода Toyota начнется выпуск грузовых автомобилей БАЗ-S36A11 в количестве 2 тыс. штук в год.

В феврале текущего года Михаил Подвязников сообщал ТАСС, что серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года. Е-Neva будет сертифицирована в 2026 году. Ориентировочная цена электромобиля - 2,5 млн рублей. "В 2027 году мы должны выйти на уровень 55-60 тыс. автомобилей в год. Мы хотим продавать автомобиль без батареи - давать батарею в лизинг. Мы рассчитываем, что это значительно упростит населению покупку автомобиля", - отметил Подвязников.