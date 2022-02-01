Четыре человека пострадали из-за пожара в скважине под Сургутом

Возгорание в скважине произошло на Тортасинском месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Согласно информации, причиной стал выброс газа. По предварительной версии, происшествие случилось во время спуска перфоратора в скважину, в результате чего произошел выброс газовоздушной смеси.

После этого загорелся подъемный механизм для ремонта скважин и цементировочного агрегата. На данный момент пожар ликвидирован силами персонала ООО «Соровскнефть».

Скважина и ее запорные задвижки закрыты. Истечения нефти и газа нет.

Однако в результате происшествия пострадали четыре человека, они получили ожоги второй и третьей степеней тяжести. Пострадавших доставили в больницу города Лянтор.