Сбербанк закроет подразделение в ОАЭ

БАКУ/Trend/ - Сбербанк вынужден закрыть свое подразделение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин, передает Trend со ссылкой на INTERFAX.RU.

"К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса Sberinvest Middle East Limited в Абу-Даби. И мы с сожалением вынуждены закрывать его в первом квартале 2023 года", - сказал Ведяхин.

Он отметил, что, несмотря на закрытие этого офиса, Сбербанк продолжит обслуживать клиентов на этом рынке. "Это разные вещи: с одной стороны, наличие офиса, с другой - помощь нашим клиентам в продвижении на рынок Арабских Эмиратов. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке Арабских Эмиратов мы помогаем и дальше будем помогать работать", - подчеркнул первый зампред.