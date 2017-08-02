Турция ведет одновременную борьбу против трех террористических организаций – премьер-министр

2 августа 2017 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция ведет одновременную борьбу против трех террористических организаций, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего военного совета Турции, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, одной из этих террористических организаций является РПК, два других - движение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и террористическая организация «Исламское Государство» (ИГ).

Йылдырым отметил, что борьба с перечисленными террористическими организациями заметно усилилась.

«Пока, что существуют внешние и внутренние угрозы для безопасности Турции», - сказал Йылдырым.
Отметим, что в рамках проведенного сегодня заседания Высшего военного совета был утвержден новый состав командования ВС Турции.

Согласно принятому решению, главнокомандующим Сухопутными силами назначен генерал-полковник Яшар Гюлер, главнокомандующим Военно-морскими силами - вице-адмирал Аднан Озбал, а главнокомандующим Военно-воздушными силами - генерал-полковник Хасан Кючукакюз.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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