В здании прокуратуры одной из провинций Турции произошло массовое отравление

11 октября 2018 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир в здании прокуратуры зафиксировано массовое отравление, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается что на место происшествия прибыли бригады спасателей и скорой помощи.

Согласно сведениям СМИ, по предварительным данным причиной отравления является утечка газа, в результате чего отравились три человека.

О других деталях происшествия не сообщается.

В настоящее время ведется эвакуация людей из здания прокуратуры.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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