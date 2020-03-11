БАКУ/Trend/ - Турецких парламентариев проверяют на коронавирус, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что члены парламента Турции проходят через специальные тепловизоры.

По данным СМИ, среди турецких парламентариев случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Отметим, что в настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.

Отметим, что недавно в Турции был подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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