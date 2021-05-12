Порты Турции перевалили свыше 4 млн тонн грузов из Греции
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Освоение месторождения «Достлуг» на Каспии позволит Туркменистану экспортировать природный газ на Запад
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из очередной поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО)
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг