Названо количество судов, принятых турецким портом BOTAŞ в 2021 г.
Нас настигли полицаи, готовился расстрел – Интервью с очевидцем Холокоста, проживающим в Баку (ФОТО)
Азербайджанец признан лучшим в мире периода пандемии! История успеха "с нуля" в интервью с Адилем Абдуллаевым (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Alstom работает с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по проектам железнодорожной сигнализации - управляющий директор
Провокации армянских сепаратистов вызывают справедливое недовольство в азербайджанском обществе - Анализ
Ретроспектива азербайджанских фильмов сыграет роль в информировании российских зрителей о нашем кинематографе - Аяз Салаев
Албано–удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление в связи с албанскими храмами, расположенными на освобожденных территориях
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 318 тыс. зараженных, число госпитализированных сокращается
Последнее оборудование доставлено на Бакинский завод глубоководных оснований для проекта «Абшерон» — JOCAP
Ретроспектива азербайджанских фильмов в Москве вызовет интерес российского зрителя - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов (ФОТО)
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование»
Министр культуры Анар Керимов посетил народного артиста, прославленного ханенде Алибабу Мамедова (ФОТО)
Художница из Азербайджана удостоена международной премии Леонардо да Винчи в столице Великого Ренессанса (ФОТО)