Турция будет поставлять в Болгарию около 1,5 млрд кубометров газа в год

Турция и Болгария достигли договоренности о поставках около 1,5 млрд кубометров природного газа в год.

Соответствующее соглашение было подписано во вторник в Софии в присутствии министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Подписи под документом поставили гендиректор турецкой госкомпании BOTAŞ Бурхан Озджан и гендиректор компании «Булгаргаз» Деница Златева.

Срок действия соглашения – 13 лет.

По словам Донмеза, в рамках договоренности для нужд Болгарии будут задействованы пять СПГ-терминалов Турции, в том числе плавучая регазификационная установка Saros.

Он напомнил, что Турция на сегодняшний день закупает газ из 15 стран, как посредством трубопроводов, так и СПГ.

Глава Минэнерго Турции выразил уверенность в том, что шаги Анкары вносят вклад в обеспечение энергобезопасности не только Болгарии, но и Европы в целом.

Турецко-болгарское соглашение воспринимается нами в качестве важного шага на пути формирования в Турции газового хаба, сказал глава Минэнерго Турции.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов назвал договоренность с Турцией по газу «историческим документом»