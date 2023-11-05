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ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

Турция Материалы 5 ноября 2023 00:11 (UTC +04:00)
ВВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции сообщило об уничтожении 15 целей во время воздушной операции в Хакурке на севере Ирака, передает Trend.

«С целью предотвращения террористических атак на наш народ и силы безопасности с севера Ирака путем нейтрализации РПК и других террористических элементов и обеспечения безопасности наших границ в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, в районе Хакурк на севере Ирака 4 ноября 2023 года в 19.30 была проведена воздушная операция против целей террористов», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что результате авиаударов уничтожено 15 объектов, состоящие из пещер, укрытий, бункеров, убежищ и складов, используемых террористической организацией.

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