Силы безопасности Турции уничтожили объекты террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Силы безопасности Турции провели воздушную операцию на севере Ирака.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, в ходе операции, направленной на обеспечение безопасности граждан и границ Турции, а также на предотвращение запланированных террористами атак, было уничтожено 16 объектов, принадлежащих террористической организации. Сообщается, что среди ликвидированных целей есть и ответственные лица организации.

В ходе операции нейтрализовано большое количество террористов.