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Силы безопасности Турции уничтожили объекты террористов на севере Ирака

Турция Материалы 2 декабря 2023 00:15 (UTC +04:00)
Силы безопасности Турции уничтожили объекты террористов на севере Ирака

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Силы безопасности Турции провели воздушную операцию на севере Ирака.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Согласно информации, в ходе операции, направленной на обеспечение безопасности граждан и границ Турции, а также на предотвращение запланированных террористами атак, было уничтожено 16 объектов, принадлежащих террористической организации. Сообщается, что среди ликвидированных целей есть и ответственные лица организации.

В ходе операции нейтрализовано большое количество террористов.

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