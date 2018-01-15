Трамп заявил, что не считает себя расистом

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь заявил, что не делал оскорбительных высказываний в адрес стран третьего мира и не считает себя расистом, пишет РИА Новости.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода - "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Сам Трамп позднее заявил, что не использовал таких слов, а ряд сенаторов из числа противников и сторонников президента рассказал диаметрально противоположное о том, допустил ли глава государства такие высказывания.

"Нет, я не расист. Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью", — заявил Трамп журналистам, отметив, что он не делал обидных ремарок во время совещания в Белом доме.

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