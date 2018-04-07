В США нацгвардия начала выдвигаться к границе с Мексикой

Первые подразделения военнослужащих национальной гвардии США отправляются к границе с Мексикой, говорится в совместном заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, сообщает РИА Новости.

"Сегодня вечером войска национальной гвардии выдвигаются поддержать миссию по обеспечению безопасности границ вдоль южно-восточной границы США", - сообщается в заявлении в Twitter Кирстен Нильсен.

В заявлении подчеркивается, что национальная гвардия будет заниматься уязвимостями в безопасности, которые были обнаружены департаментом внутренней безопасности "в близком сотрудничестве" с губернаторами штатов, расположенных рядом с границей.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет отправить на охрану границы от 2 до 4 тысяч военнослужащих национальной гвардии США, которые будут находиться там на время строительства стены.

Национальная гвардия - один из видов вооруженных сил США. Он имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости национальную гвардию привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков. Служащие нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.

Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

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