В США трех подростков обвинили в попытке взорвать школу

Три подростка в штате Нью-Йорк обвиняются в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал ABC7 .

Правоохранители прибыли в учебное заведение на острове Лонг-Айленд в четверг утром по вызову администратора. Ученики уведомили его о произошедшем в школьном автобусе разговоре трех 16-летних сверстников, обсуждавших, как соорудить взрывное устройство.

Предполагаемые злоумышленники были задержаны полицией прямо в здании школы, им были предъявлены обвинения в сговоре.

Полиция сообщила, что провела обыски в домах подозреваемых и обнаружила экземпляр книги, которая содержит информацию, как самостоятельно собрать бомбу.

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