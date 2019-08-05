Глава МИД Мексики назвал стрельбу в Эль-Пасо терактом против мексиканцев в США

5 августа 2019 04:51 (UTC+04:00)

Власти Мексики сочли терактом против соотечественников стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в штате Техас в субботу. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем случившееся террористическим актом, направленным против мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Он отметил, что власти Мексики намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде. Как сообщил в воскресенье президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, жертвами трагедии стали шесть мексиканцев, семь получили ранения.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 20 человек, 26 ранены, нападавшего задержала полиция. В тот же день Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам всех жертв.

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