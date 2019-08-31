Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

31 августа 2019 11:54 (UTC+04:00)

Отбывающий пожизненное заключение убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди Серхан Серхан получил ножевые ранения в тюрьме в Калифорнии и был доставлен в больницу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Серхан совершил нападение на Кеннеди в ходе предвыборной кампании сенатора в 1968 году в Лос-Анджелесе. Мужчина был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения. Он отбывает наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии.

По данным издания, Серхан получил ранения в пятницу днем во дворе тюрьмы, где его и обнаружили охранники. Заключенный, которому 75 лет, был доставлен в больницу, находящуюся за пределами тюрьмы. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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