В США назвали цель захода эсминца в Черное море
Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится на сайте ВМС США.
"Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Данные операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", – заявил командир корабля.
Отмечается, что упомянутые операции призваны "усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность к тому, чтобы обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции "Атлантическая решимость".
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