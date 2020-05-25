WSJ допускает, что индустрия сланцевой нефти в США не возродится

Сланцевая нефть в США переживает не лучшие времена после резкого падения стоимости нефти весной 2020 года, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает Wall Street Journal, на восстановление американских компаний, которые занимаются добычей, может потребоваться несколько лет. Падение спроса, связанное с коронавирусом, не позволит добытчикам вернуться к прежним объемам.

"Вероятнее всего, пройдут годы прежде, чем они вновь достигнут того же уровня, если это вообще когда-нибудь произойдет", - пояснили авторы публикации.

Сейчас 15 крупнейших компаний, занимающихся сланцевой нефтью, сократили на 48% бюджеты и разработку новых месторождений.

Исследовательская компания Wood Mackenzie полагает. что добычи объемов многих компаний в течение года могут снизиться на 30-50%, если не будут выделяться средства.