В Facebook будут устанавливать личность пользователей, чьи сообщения популярны в США

Специалисты Facebook намерены устанавливать личность тех пользователей, чьи сообщения быстро становятся популярны в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в четверг в блоге соцсети.

В документе констатируется, что администрация Facebook пытается пресекать размещение в соцсети материалов с помощью специализированных программ, а также лицами, которые выдают себя за других людей. Специалисты Facebook будут устанавливать личность владельцев учетных записей в тех случаях, когда есть основания полагать, что аккаунтами управляют в автоматическом режиме, а также в ситуациях, когда "сообщения быстро набирают популярность в США".

"Мы хотим, чтобы люди точно знали, кто стоит за публикацией контента, который они видят в Facebook, это особенно важно, когда речь идет о контенте с большим охватом аудитории", - отметили представители соцсети. В заявлении подчеркивается, что специалисты Facebook могут принять меры, чтобы уменьшить аудиторию сообщений пользователей, которые отказались предоставить документы, удостоверяющие их личность, а также тех людей, которые указали в своем аккаунте неверные данные о себе.

Специалисты Facebook заверили, что не будут предоставлять кому-либо собранные данные о личности пользователей и их документах. Представители соцсети отметили, что намерены обеспечить в ней "большую подотчетность".