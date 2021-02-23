Вирджиния станет первым южным штатом США, где отменят смертную казнь

Законопроект об отмене смертной казни на территории американского штата Вирджиния был окончательно одобрен местными законодателями и направлен на подпись губернатору-демократу Ральфу Нортэму, который намерен его подписать. Она, таким образом, станет первым штатом Юга США, где будет на законодательном уровне ликвидирован этот вид наказания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вирджиния станет 23-м штатом, отказавшимся от проведения смертных казней. Они будут заменены пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

Этот штат до сих пор являлся лидером по числу приведенных в исполнение на его территории смертных приговоров. Так, за все время существования Вирджинии, которая была сначала английской колонией, а затем штатом в составе США, ее власти казнили почти 1,4 тыс. человек. Первая казнь состоялась еще в 1608 году, когда в Джеймстауне - первом поселении англичан на территории современных США - казнили человека, которого считали испанским шпионом.

В декабре несколько десятков членов Конгресса США призывали нынешнего президента США демократа Джо Байдена, который в ходе своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне, добиться ее отмены и на уровне штатов.

В прошлом году впервые в американской истории число казней, проведенных федеральными властями за год, превысило этот показатель по сумме всех штатов.