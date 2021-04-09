В МВФ поддержали план Байдена по модернизации инфраструктуры США

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поддержала проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США, представленный ранее американским президентом Джо Байденом. Соответствующее заявление она сделала в четверг на видеоконференции, организованной МВФ и транслировавшейся телекомпанией CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже некоторое время высказываемся в поддержку увеличения инвестиций в инфраструктурные проекты", - указала Георгиева, отметив, что это помогло бы нарастить производство в Соединенных Штатах. Глава МВФ подчеркнула, что предусмотренное планом администрации Байдена выделение средств, которые будут направлены в том числе на инвестиции, связанные с развитием социальных служб и использованием чистых источников энергии, "носит положительный характер".

"Мы пока не до конца изучили весь проект с точки зрения того, как он повлияет на перспективы роста американской экономики, - отметила Георгиева. - Но в широком смысле мы поддерживаем этот план".