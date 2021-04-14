Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США
Сенаторы США утвердили назначение Уэнди Шерман первыми замгоссекретаря США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
На голосовании Шерман поддержали 56 сенаторов (все сенаторы-демократы, плюс шесть республиканцев), а против неё выступили 42 члена сената.
Представитель Госдепа Нед Прайс в твиттере приветствовал результаты голосования.
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