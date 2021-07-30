В Конгрессе заявили, что Трамп оказывал давление на Минюст, чтобы отменить итоги выборов

Новые документы, попавшие в распоряжение конгрессменов США, свидетельствуют о том, что бывший президент США Дональд Трамп в конце прошлого года пытался оказывать давление на Минюст, чтобы добиться отмены итогов выборов главы государства, состоявшихся в стране в ноябре 2020 года. Такое утверждение содержится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о распространенных председателем комитета Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) рукописных записях, сделанных 27 декабря прошлого года тогдашним и.о. заместителя министра юстиции - генпрокурора США Ричардом Донохью. Заметки касаются его состоявшегося в тот день телефонного разговора с Трампом и Джеффри Розеном, который в то время был и.о. главы Минюста. "Эти записи раскрывают попытки бывшего президента Трампа напрямую оказать давление на двух самых высоких по рангу чиновников Минюста, чтобы отменить сертифицированные итоги выборов 2020 года", - говорится в сообщении.

Как в нем утверждается, Трамп просил указанных должностных лиц "просто сказать, что выборы не были чистыми, а остальное предоставить" ему и конгрессменам-республиканцам. При этом Трамп, согласно сообщению, угрожал Донохью и Розену потерей работы, если они откажутся сделать то, о чем он их просит.

"Эти рукописные записи показывают, что президент Трамп напрямую поручал руководству <...> ведомства предпринять шаги для отмены свободных и честных выборов в последние дни своего президентства. <...> Комитет начал назначать интервью с ключевыми свидетелями, чтобы расследовать весь масштаб [действий Трампа]", - отметила Мэлони, слова которой приводятся в сообщении.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация Байдена.