США впервые испытали улучшенную ракету-перехватчик
Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США сообщило об успешно проведенных испытаниях усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования, говорится в заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
В документе говорится, что пуск был произведен в 10:30 по местному времени (21:30 GMT+4) с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.
Сообщается, что Пентагон впервые испытал трехступенчатую ракету-носитель в двухступенчатом режиме. По словам главы ведомства вице-адмирала Джона Хилла, это новая конфигурация ракеты, которая позволяет регулировать число ступеней. Она позволит расширить возможности американской армии при ведении боевых действий.
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