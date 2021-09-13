США впервые испытали улучшенную ракету-перехватчик

Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США сообщило об успешно проведенных испытаниях усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования, говорится в заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В документе говорится, что пуск был произведен в 10:30 по местному времени (21:30 GMT+4) с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.

Сообщается, что Пентагон впервые испытал трехступенчатую ракету-носитель в двухступенчатом режиме. По словам главы ведомства вице-адмирала Джона Хилла, это новая конфигурация ракеты, которая позволяет регулировать число ступеней. Она позволит расширить возможности американской армии при ведении боевых действий.